La defensa de Fabiola Yáñez cambia su estrategia en la causa

En principio, la ex primera dama y su abogada, Mariana Gallego, presentaron una serie de capturas de pantalla con 30 chats entre Yáñez y Fernández, donde se habla de la posibilidad de un acuerdo para no denunciar el caso y de nuevos episodios de violencia. Ahora, la parte denunciante analiza presentar nuevos testigos que apoyen su denuncia de violencia de género contra el dirigente peronista. Estos posibles testigos son personas de su entorno, que se presentaron espontáneamente y se ofrecieron a declarar acerca de episodios violentos que escucharon o vieron mientras duró el vínculo de la pareja. Vale recordar que el fiscal federal Ramiro González imputó al ex mandatario luego de focalizarse en nueve episodios de violencia y sobre ellos se van a basar esos testimonios.