Cartas de lectores: Escenas de la vida urbana

Hay dos aspectos de la ciudad que nos hacen pertenecer al grupo de los “feos, sucios y malos” Uno está representado por la comisaría de la calle Buenos Aires. Aguas nauseabundas fluyen desde su feo interior , sus fachadas descascaradas muestran el deterioro de la seguridad en la ciudad…todo es deplorable allí… tanto lo que hay afuera como el personal adentro: altanero, mal educado, con condiciones sub-humanas para trabajar. En su interior alberga presos que gritan, que no deberían estar allí. El segundo: la basura arrojada a las calles , en plena plaza Belgrano en las esquinas los contenedores a su alrededor están rebosantes de basura (aquí la culpa es de la gente… pero el municipio tiene que contar con la actitud del ciudadano promedio … que pertenece al grupo ya mencionado. Cerca del Parque Guillermina a un sobrino le dispararon cuatro veces al pecho porque no tenía dinero (además del celular que le robaron ) …no sabe cómo pudo salvarse… Retiraron un contenedor de la esquina sudeste de la plaza y ahora….la basura está en la calle , los perros la desparraman y el resultado: ¡la Plaza del gran Manuel Belgrano no está como se merece! Digo esto para que la Sra. Intendenta de la ciudad tome medidas y esto, a pesar de que reconozco obras importantes que viene realizando (bacheo, eliminación de los peligrosos “lomos de burro”, etc). A una cuadra de la Plaza Belgrano una vecina cría perros callejeros que me mordieron tres veces… en donde hay niños saliendo de la escuela y en donde han construido en la vereda una villa miseria para perros callejeros … Esperando que las autoridades tomen medidas…