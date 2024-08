¿Cómo identificar el pie plano en tus hijos y evitar problemas a largo plazo?

El pie plano es una afección común en la infanciaque, si bien en muchos casos no presenta síntomas graves, puede llevar a complicaciones significativas si no se detecta y trata a tiempo. Según especialistas del Hospital Almenara de EsSalud, dos de cada 10 niños atendidos en su Servicio de Traumatología Pediátrica padecen de pie plano, una condición que, en su forma más severa, puede afectar no solo los pies, sino también otras partes del cuerpo, como las rodillas, caderas e incluso la columna vertebral.