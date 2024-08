El Gobierno contesta a industriales por la quema de caña

Balanzas, otro tema

A continuación, el remate de la entrevista fue igual de controversial: “también estamos trabajando con el tema del control de las balanzas de algunos ingenios, donde tienen rotos los precintos. Es decir, nos llama la atención de que la institución no esté al tanto de lo que sus asociados integrantes hacen. No quiero entrar en polémica, sino informar a la población que estamos trabajando por el tema de la quema de caña y que se ve todos los días lo que hacemos. Nuestro trabajo es gestionar y trabajar todos los días, no entrar en polémica”.