Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Cineclub: proyectan “El perro” de Carlos Sorín en el Bar João

Hace 20 años Carlos Sorín estrenó su película “El perro”, coproducida entre la Argentina y España, y con un guión del propio director, Santiago Calori y Salvador Roselli. Protagonizada por Juan Villegas y Walter Donado y con actores y actrices no profesionales en diversos papeles, comienza cuando Coco queda sin empleo luego de haber trabajado toda su vida en una estación de servicio. Desocupado y sin muchas expectativas, sobrevive en la Patagonia intentando vender cuchillos artesanales que él mismo fabrica. Un día ayuda a una mujer cuyo auto se averió y recibe como regalo un dogo de pura raza. Al principio no sabe qué hacer con él, hasta que encuentra un nuevo sentido a su vida. “Es una joya del nuevo cine argentino de principios de siglo, en la cual Sorín registra la cotidianidad de un carismático hombre solitario en una película sensible, intimista, profunda y poderosa”, describe Martín Falci, organizador del ciclo de cineclub donde se proyectará el filme esta noche, con entrada libre y gratuita, desde las 21 en el Bar João (General Paz 516).