Cinco libros para leer si te sentís quemado o con "burnout"

En un reel que se viralizó, la escritora y editora Rachel Thom (@thelitlist__ en Instagram) seleccionó una lista de libros de interés para personas que se sienten agotadas, atascadas en la vida, quemadas o con burnout . “Esto es para aquellos que se están sintiendo así, para que sepan que no están solos. Es una etapa en la que todos estuvimos alguna vez en nuestras vidas. Estos son algunos libros que encapsularon ese sentimiento para mí”, dijo Thom.

El síndrome del burnout hace referencia al estrés crónico por motivos laborales o de estudio, que causa una sensación de cansancio generalizada. Una encuesta de Bumeran mostró que la cantidad de argentinos que dice sufrir este síndrome pasó de 81%, en el año 2021 a 86% en el año 2022 y a 94% en 2023. El número no para de crecer. Y vos, ¿te sentiste así alguna vez?

Se supone que la protagonista tendría que ser feliz, ¿no? Es joven, linda y recién graduada de una de las mejores universidades del mundo: tiene un trabajo fácil en una galería de arte y vive en un departamento en la zona más cara de Nueva York pagado, al igual que el resto de sus necesidades, por su herencia. Pero hay un oscuro y vacío agujero en su corazón, y no es solo la pérdida de sus padres, ni la forma en que su novio de Wall Street la trata, ni la relación sadomasoquista que la une su mejor amiga. Es el año 2000 en Manhattan, ¿qué podría estar tan terriblemente mal?

"Mi año de descanso y relajación" es una respuesta a esa pregunta sobre por qué la vida, incluso la que parece perfecta, no alcanza. En esta obra Moshfegh muestra cuán razonable, incluso necesaria, puede ser la alienación.

"Los interesantes" es una novela amplia y ambiciosa que captura la evolución de la creatividad, la envidia, el poder y el dinero en la vida de estos personajes en una ciudad de Nueva York en constante cambio. Es una lectura que invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida y acerca de la realidad de que no todos los sueños de la juventud se mantienen en la adultez.