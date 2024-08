La declaración de la secretaria de Alberto Fernández será crucial para el futuro del caso

La causa judicial que tiene imputado al ex presidente Alberto Fernández por los delitos de violencia de género y amenazas, a partir de la denuncia realizada por su ex pareja, Fabiola Yáñez, enfrenta el inicio de una semana que puede resultar decisiva. En los próximos días, la Justicia Federal deberá dictaminar si la investigación por los nueve hechos atribuidos al ex mandatario continuará en Comodoro Py o no. Silvina Carreira, abogada defensora de Fernández, presentó hace más de una semana un escrito solicitando que el expediente siga su camino en el juzgado federal de San Isidro que tiene jurisdicción sobre lo que transcurre en la quinta de Olivos. Pero la representante legal de Yáñez, Mariana Gallego, en su carácter de querellante, rechazó el planteo recordando que los hechos de violencia, maltrato, abuso, hostigamiento, y acoso iniciaron en el departamento en el que residían, en 2016. Ante esto, se espera la respuesta del fiscal Ramiro González para que después, se pronuncie el magistrado, Julián Ercolini.