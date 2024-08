Se viene un pago al FMI y pedido de otro acuerdo

Pagar un compromiso por unos U$S 780 millones y, en lo posible, intentar alcanzar un nuevo acuerdo. Esas son las metas que se impuso la gestión del presidente, Javier Milei. Su ministro de Economía, Luis Caputo, indica que cuentan con los fondos para hacer frente a los próximos vencimientos, incluso los U$S 1.500 millones de deuda privada que se cumplirán en enero, y que “no van a tomar más deuda” sino “rollear” (refinanciar) la ya existente. Caputo, junto a su secretario de Finanzas, Guillermo Quirno, se encuentra hablando con distintos bancos privados y organismos internacionaless para lograr esos créditos que le permita a Argentina refinanciar esos vencimientos. Además del pago al FMI, el Gobierno tiene otras obligaciones, por U$S 224 millones ante “otros organismos multilaterales y bilaterales”, según las cuentas que maneja la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.