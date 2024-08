Con Darío Sand como gran figura, mirá el 1x1 de la victoria de San Martín de Tucumán frente a Chaco For Ever

Diego Mastrángelo (5)

Ingresó en el lateral izquierdo y le costó demasiado agarrar ritmo. Sufrió demasiado las subidas de Valenzuela, por lo que Chaco aprovechó para lastimar por el sector izquierdo.



Pablo Hernández (5)

Entró activo y realizó una que otra conducción efectiva. Pero la presión de los volantes de Chaco For Ever provocó que pierda protagonismo y le costó demasiado la tarea defensiva.



Lautaro Fedele (-)

Ingresó para desequilibrar por el sector derecho pero no tuvo ninguna ocasión de peligro. Debido a la postura defensiva del equipo, quedó demasiado lejos del arco de Canuto.



Gonzalo Klusener (-)

Entró en lugar de Junior Arias, pero no hizo pesar su experiencia en el frente de ataque, El delantero no remató al arco rival y mostró el esfuerzo necesario para defender en los últimos minutos.



Tiago Peñalba (-)

Conformó una línea de cinco centrales con el objetivo de blindar el resultado. No tuvo ningún despeje clave ni errores en la contención de los ataque de Chaco For Ever. No jugó los minutos suficientes para ser evaluado.