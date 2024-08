Los guerreros del Trasmontaña: triunfos de vida y superación

La tucumana, que hará binomio con Alex Leal en la misma clasificación, fue diagnosticada con Hepatitis C y debió empezar la búsqueda de un donante. “Cuando era pequeña tuve pulmonía, sufrí dos paros respiratorios y me hicieron transfusión de sangre. Ahí fue que se despertó el virus, y de grande me bajaron mucho las defensas, eso derivó en un cuadro de cirrosis. Ahí me vieron en el hospital Centro de Salud, me dijeron que mi hígado estaba destruido y no me iban a medicar porque no se podía recuperar. Después me derivaron al hospital Astral, hasta que mi sobrino me donó el 40% de su hígado”, recordó. “Es una vida mejor que antes. Es como volver a nacer porque es muy lindo. No quería saber más nada, estaba harta de los médicos y de los estudios”, indicó.