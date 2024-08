Para recibirse de bikers, primero hay que aprender

Mientras los pequeños pasaban los obstáculos y se levantaban las veces que caían, a pocos metros estaba Agustina Apaza. Otra, que como Rodríguez, tiene título de Doctora del Trasmontaña. “Me preocupa bastante”, reconoce la jujeña. A la par su pareja de vida y de competencia, César Lettoli, asiente la opinión. No tienen registro de cuántas veces corrieron y ganaron juntos. Contabilizar la cantidad de competencias que suman entre los dos, es igual de complicado. Si ellos perciben una situación preocupante en el desarrollo del mountain bike en alto rendimiento, es porque estuvieron en competencias nacionales e internacionales. “Lo he visto en las carreras en general: hay pocas chicas, no hay recambio. No hay valores nuevos. Es fundamental cambiar eso y es lo que venimos hablando con la gente de la Federación. Los clubes deben empezar a apuntar a los niños y niñas. Son pocos y tenemos que tener cantidad para poder llegar a tener calidad”, explicó Apaza.