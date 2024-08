Tras una lesión y dos embarazos, quieren completar juntos el circuito del Trasmontaña

En 2021 debido a la pandemia, la carrera se disputó en noviembre. Los organizadores se tomaron un tiempo prudente de retraso para organizar la logística. “Me propuso volver a intentar, así que otra vez me puse seriamente a entrenar”, afirmó Apud que tiene una experiencia de más de 20 Trasmontaña en línea de llegada. “En el transcurso de la preparación, tuve una caída en un entrenamiento y se me salió el hombro”, lamentó el biker. “Entonces ella, buscó correr con otra de mis alumnas y ahí llegó Eliseo”, detalló “Charly”. “Yo no quise volver a correr con nadie más. Solamente una vez subí al podio y me prometí que iba a correr si veía chances de pelear algún puesto ahí”, indicó el caballero de la dupla.