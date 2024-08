La declaración de la educación como servicio esencial cruzó a Omodeo con Medina

“En mi provincia hay escuelas en las que no hay baños, hay letrinas. Yo me pregunto si esta ley va a mejorar algo la situación de los estudiantes tucumanos. Y la respuesta es que sí, porque aseguramos las clases, porque les damos una rutina a los niños y jóvenes que asisten”, sostuvo la dirigente. Y remarcó: “Esta ley no es en contra de los estudiantes ni en contra de los maestros. Es en contra de una clase política y una clase sindical que nos ha mantenido rehenes y que ha hecho negocios y se ha enriquecido a costas del nivel y de la calidad educativa de los niños y de los jóvenes argentinos. Estamos haciendo la parte que nos toca pero le pedimos por favor a los gobiernos provinciales que dejen de gastarse los recursos de manera espuria para hacer política, para sostener estructuras, para hacer populismo barato”.