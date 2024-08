Cartas de lectores: Maradona

Creo que el Sr. Presidente y sus seguidores no se dan cuenta de todo lo que está pasando en Argentina, con índices de pobreza jamás vistos y la poca empatía que tienen con la gente. Ahora el Sr. Adorni se metió con Diego Maradona, el mayor ídolo argentino y mundial. Yo dije que nunca pertenecí a ningún partido político y jamás lo haría, pero Maradona es sinónimo de este país. Tuve la oportunidad de viajar al extranjero muchas veces y todos han reconocido a Maradona como un genio, incluidos brasileños… dejen descansar en paz a Maradona y dedíquense a gobernar y cumplan con las promesas de campaña, que yo hasta el momento no vi ninguna. Muchos hoy están arrepentidos de haberlos elegido. Agradezco a Diego Armando Maradona haberme representado como argentino en el mundo y que me dio tantas alegrías que ningún político lo hizo. Como dijo Roberto Fontanarrosa, no me importa lo que hiciste con tu vida, sino lo que hiciste con la mía. Gracias, Diego.