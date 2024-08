El fiscal imputó a Alberto por lesiones graves y amenazas

Después de que el caso salió a la luz, de que se conocieron fotos, videos y detalles de las declaraciones de Fabiola Yáñez ante la Justicia federal, el ex presidente Alberto Fernández fue imputado judicialmente por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama. Además de firmar el dictamen de imputación, el fiscal federal Ramiro González dispuso las primeras medidas de prueba de la causa que también tiene a otros ex funcionarios en la mira.