De cara a la recta final de la Primera Nacional, un nuevo "rival" aparece en el horizonte de San Martín de Tucumán

“Son situaciones que no pueden preverse. Más allá de que uno muchas veces toma los recaudos necesarios para no ser amonestado o para tener un partido tranquilo, finalmente son jugadas que dependen del contexto”, explicó Dattola, que vio su décima tarjeta amarilla en el torneo; justo después del gol agónico de Iván Molinas. “Venía hablando mucho con el árbitro Yamil Possi por las distintas situaciones que se habían dado en el primer tiempo. Se cortaba mucho el juego y nosotros necesitábamos que fluyera. Veía que más allá de los cambios por lesiones, el arquero se había tirado y el árbitro me había dicho que iba a compensar con más minutos. Sobre el final, quedó todo bien con él, pero me amonestó por una pequeña discusión que tuve con un jugador de Chacarita”, dejó en claro el zaguero.