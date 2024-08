¿Cómo afecta el café a los riñones? Lo que necesitas saber

El efecto de la cafeína en los riñones

La cafeína, el componente activo más conocido del café, tiene propiedades estimulantes que pueden provocar un aumento breve pero significativo en la presión arterial. Este efecto es más notable en personas que no están acostumbradas a la cafeína o que la consumen en grandes cantidades. Sin embargo, los estudios sugieren que este aumento transitorio de la presión arterial no suele ser problemático para la mayoría de las personas sanas, ni siquiera para aquellas con enfermedad renal en etapas tempranas. Es importante, no obstante, que los pacientes con hipertensión o problemas renales más avanzados controlen su ingesta de cafeína, ya que la presión arterial elevada puede agravar la enfermedad renal.