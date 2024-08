El rompecabezas de Federico van Mameren: "Un Jaldo dialoguista y conciliador volvió hoy a la Legislatura"

Sobre esa reunión, continuó: "Jaldo también dejó en claro, y en eso estuvieron todos de acuerdo, que en el peronismo no hay líderes y mucho menos en el peronismo nacional después de la telenovela que estamos viviendo todos los argentinos desde hace unos cuantos días; dijo que el peronismo unido era la posición que más le convenía a la provincia y que en ese juego electoral del peronismo unido no tenía sentido la discusión de Manzur con Jaldo ni de manzuristas con jaldistas; que al no haber líderes en Buenos Aires y no haber la posibilidad de tener una referencia exacta porque después después del triunfo de Milei hace ocho meses y después del papelón del ex presidente no tiene ninguna cabida concreta el peronismo nacional, por lo tanto lo que se va a discutir en 2025 va a ser la gestión de Jaldo, de los legisladores actuales".