Cuál es el mejor horario para entrenar si tenés hipertensión

Beneficios del ejercicio nocturno

El estudio, publicado en The Journal of Physiology, muestra que el ejercicio realizado por la noche puede ofrecer ventajas superiores en términos de regulación cardiovascular y disminución de la presión arterial. La sensibilidad barorrefleja, que es el mecanismo que compensa los cambios bruscos en la presión arterial, mejoró notablemente con el entrenamiento nocturno. Esta mejora en la sensibilidad barorrefleja es esencial ya que no hay medicamentos disponibles que modulen este mecanismo de forma efectiva.