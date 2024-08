Macri, a la espera de una respuesta de Milei

Instalarse en la escena publica

Por otro lado, según el analista político Carlos Germano, el ex presidente tuvo la clara finalidad de volver a “instalarse” en la escena publica a partir de su discurso del 1 de agosto. “Macri necesitaba volver a instalarse porque el PRO, al igual que el radicalismo, había perdido claramente un lugar y quedarte en ese ‘no lugar’ es lo peor que te puede pasar en política. A su vez, por la incorporación de Patricia Bullrich al gabinete de Milei, el partido quedó debilitado porque su votante histórico hoy está acompañando a LLA. Ahora Macri sale a buscar una diferenciación con Milei, no criticando directamente su imagen, sino buscando generar una fisura en la mesa chica de la toma de decisiones del Gobierno nacional. Y ahí me parece que no tiene espacio”, declaró.