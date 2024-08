El espacio de lo inesperado

Pienso en la literatura de Elvira desde ese lugar. Creo que sus libros son objetos situados en ese espacio. En ese día después del desastre. Y en ese día después del desastre -y tomando alguna imagen de Benjamin-, podríamos decir que los personajes de Elvira habitan en un pantano. Digo esto y pienso que no se me ocurre un rasgo más bello para un universo literario. Estar habitado por personas que no alcanzan a ver todo aquello que no están viendo. Personas que se mueven inútilmente. En los márgenes de ese escenario construido. Sin poder escapar de las secuelas del plan de la Historia. Personas que parecen presas, eternamente, de los tentáculos. Presas, tal vez para siempre, de ese momento que nunca termina. El instante eterno del aftermath.