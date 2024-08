Cartas de lectores: Venezuela

Me dirijo al autor de la carta publicada el 01/08 (“Venezuela II”, de Javier Guardia Bosñak). Su carta ha causado profunda indignación. No se puede justificar que se aprueben persecuciones, secuestros, matanzas, intolerancia a la disidencia, conglomerados de gente sumidos en la miseria; educación restringida (sólo dos días de clase semanales); salarios y jubilaciones de hambre; con una emigración de 8 millones de compatriotas buscando trabajo en países extranjeros, esperando enviar remesas para que sus famélicas familias puedan comer; y fraude escandaloso en las elecciones. ¿Por qué no se instala en la actual y pobre Venezuela? ¡Gloria al pueblo venezolano!