Cartas de lectores: Transporte

Esta carta es para manifestar la situación del transporte de la provincia. Hace tres años que venimos sufriendo ya que los empresarios aducen no tener dinero para el pago salarial de los choferes que pertenecen a UTA; en ese entonces Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán y el Gobierno se comprometieron a dar solución al conflicto haciéndose cargo de las líneas. Nos mintieron porque no hubo solución alguna; sí pudieron aumentar el precio del boleto, comprometiéndose a que mejorarían las unidades. Esto no ocurrió; las unidades están en mal estado. Llegamos a 2024 y otra vez la misma situación. Aetat solo quiere subsidios de la Nación y de la Provincia. ¿Hasta cuándo? Los sueldos de los empleados están estancados. Imposible pagar otro aumento del boleto. ¡Solución urgente!