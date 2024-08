Cartas de lectores: Alberto Fernández

¡Qué indignación! ¡Qué bronca! En realidad no hay palabras para explicar y comprender lo que le sucedió a Fabiola Yáñez, ex pareja del nefasto Presidente que tuvimos los argentinos en el período anterior. Y encima, como todo golpeador, niega todo. ¿Cree que alguien puede entenderlo y justificarlo? Esto es algo inaudito. ¡Pobre mujer! ¡Todo lo que sufrió! ¡Se me van las lágrimas! ¡Sí, lloro de impotencia, de no poder creer todo esto! Y encima, lo peor de todo es que las falsas defensoras de mujeres violentadas se callaron… nunca la contuvieron ni la acompañaron; se callaron, quizás por conveniencia, por sacar provecho por encubrir a un monstruo. Ojalá que se haga justicia y que este señor (si se le puede decir señor) ex presidente, vaya preso ya. Que pague por todo el daño que le produjo a esta indefensa mujer, que pague por todo lo que hizo con tanta maldad y ensañamiento. Y que sus cómplices también vayan presos.