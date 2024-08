Ana González asegura que el Estado amenazó a ex empleados para que no declaren a su favor

Esta vez, González recibió acompañamiento en el recinto, de parte del también ex funcionario alfarista Federico Romano Norri (Unión Cívica Radical). “Quiero solidarizarme con Anita González porque entiendo, desde el punto de vista político y jurídico, que lo que se hizo con ella no correspondía. Está Dios, está la Justicia y ella tendrá que ejercer su defensa y agotar las instancias administrativas, pero independientemente de eso, hay dos límites: uno personal y otro jurídico. Con Anita se pasó ambos; no me parece que sea una cuestión personal con Ana González, pero sí creo que tiene que ver con un comportamiento que esperemos que no se replique con el resto de los pares”, apoyó el concejal. Y remarcó: “lo repudio (al acto) y te acompaño, Anita”.