Ana González, la concejal cesanteada por el municipio, habla de "apriete político"

González se desempeñó como directora de Deportes entre 2016 y 2023, cuando obtuvo una banca en el Concejo por el alfarismo. Con la resolución emitida la semana pasada, “La Profe” pierde su cargo como agente de la planta municipal. “Han querido hacer un circo mediático con una chatarra que no tenía ni ruedas y los vidrios rotos. No creemos fantasías por el solo hecho de que esta concejal es de la oposición. No les tengo miedo y no me voy a callar. Me quisieron ensuciar y no lo voy a permitir”, se despachó.