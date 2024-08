Borges: la nostalgia del pensar

Soy

Soy el que sabe que no es menos vano/que el vano observador que en el espejo/de silencio y cristal sigue el reflejo/o el cuerpo (da lo mismo) del hermano./Soy, tácitos amigos, el que sabe/que no hay otra venganza que el olvido/ni otro perdón. Un dios ha concedido/al odio humano esta curiosa llave./Soy el que pese a tan ilustres modos/de errar, no ha descifrado el laberinto/singular y plural, arduo y distinto,/del tiempo, que es uno y es de todos./Soy el que es nadie, el que no fue una espada/en la guerra. Soy eco, olvido, nada.