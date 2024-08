En sus Cuadernos, Juan José Sebreli anota: “Algunos de estos pintores (argentinos) están hoy olvidados y su destino es más triste que el de escritores que, a pesar de haber corrido la misma suerte, todavía es posible encontrar sus libros perdidos en los anaqueles de una biblioteca de barrio o en la mesa revuelta de una librería de viejo. Los pintores, en cambio, no están en ninguna parte, sus nombres no figuran en las historias del arte argentino, no se hallan sus cuadros en los museos ni en los trasfondos de las galerías. Perviven tan solo en alguna inaccesible colección privada o en el azaroso hallazgo en alguna casa de remate o mercado de pulgas o en la memoria de los que vieron en su momento, y que con el paso del tiempo serán cada vez menos”.