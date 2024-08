El gas de María Amuchástegui

El método, que era recurrente en un programa representativo de la era K como 678, consiste en buscar en los registros audiovisuales o gráficos un tropezón -dialéctico o gestual- pretendidamente revelador. No se discuten, entonces, argumentos, tesis, opiniones. Se impugna al otro. Los eventuales resbalones conceptuales que se puedan encontrar no son presentados, por quien los comparte en las redes, como un accidente sino como el resultado del corrimiento de un velo que oculta una ideología, un sesgo, un interés espurio o una intencionalidad. No hay beneficio de la duda; no hay lugar, en el caso de que los extractos reflejen efectivamente el pensamiento de la persona en cuestión, para contemplar la posibilidad de que los dichos o acciones puedan reflejar un punto de vista aunque sea parcialmente atendible, o ser susceptibles de distintas interpretaciones, o resultar extemporáneos, o ser hijos de un pensamiento que puede haber cambiado con el tiempo, o frutos de un error o incluso de la ignorancia de quien los sostuvo. Por el contrario, son interpretados como la prueba irrefutable de un aspecto pétreo de una personalidad, como base para un rótulo que tiñe todo lo que el rotulado haga o diga.