El dólar y las reservas respiran tras una semana complicada

El mercado cambiario completó una semana de mayor tranquilidad y el “blue” y los dólares financieros retrocedieron $ 20 promedio. En tanto, el Banco Central adquirió unos U$S 3 millones, con lo que las reservas brutas internacionales terminaron en U$S 27.392 millones. Así, la autoridad monetaria logró cortar una racha de tres semanas con ventas, ya que entre lunes y viernes acumuló un saldo positivo de U$S 86 millones. De todas maneras, esas reservas perdieron esta semana cerca de U$S 177 millones, ya que el Gobierno completó un pago de U$S 780 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), realizado el martes. Si bien en los días subsiguientes hubo una recuperación, no alcanzaron para recomponer las divisas dentro de las previsiones oficiales. Según el economista Gustavo Ber, las compras realizadas por el BCRA en los últimos días permite transitar una etapa de relativa calma aún cuando se anticipa mayor presión sobre las reservas durante este tercer trimestre. A pesar de ello, los ingresos de fondos por el blanqueo, las obligaciones impositivas y hasta un mayor apetito hacia el “carry-trade” - a través en especial de las Lecap- por la desinflación continúan favoreciendo un gradual descenso de los dólares financieros, ya en los $ 1.300 aunque aún cerca de una elevada brecha del 40%, sin evidenciarse entre los operadores intervenciones, puntualiza Ber.