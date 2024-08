Contención: el hermano de Alberto Fernández se instaló a vivir con él, preocupado por su situación tras la denuncia

“Una causa muy delicada”

“Es una causa muy delicada, violencia de género”, intentó explicar una fuente que está en contacto con los albertistas que ya no se reconocen como tales. Tal vez por eso también guardan silencio dirigentes muy cercanos a Fernández como Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz, aunque ellos le hicieron un gesto al expresidente al no estampar su firma en el proyecto de declaración del bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) en el que los legisladores expresaron su “preocupación” por el supuesto maltrato físico y psicológico que sufrió Yañez.