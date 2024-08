"Furia" se sumó al streaming de Alex Caniggia: cómo fue su debut y qué dijo sobre el Cantando 2024

Cómo fue el debut de "Furia" Scaglione en el streaming de Alex Caniggia

"Furia", que ya había entablado un buen vínculo con Caniggia cuando fue al programa en calidad de invitada, hizo su ingreso y manifestó su felicidad por esta nueva etapa en su carrera: “Siempre que vine acá me sentí re bien. El equipo que hay detrás de cámara también la rompe y se anima a hacer cosas que no muchos se animan. Es un lugar único e inigualable. Siempre dije que el universo me iba a poner en el lugar correcto, y el universo me dijo ‘acá’. Tuve muchas propuestas, pero no me veo en cualquier lugar. Así que esto es lo correcto”.