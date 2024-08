¿Cuál es la infusión que ayuda a disminuir los niveles de colesterol en sangre?

A su vez, esta infusión tiene capacidades antioxidantes que ayudan a proteger las células. Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition ya lo confirmó en 2008, el té de grosella es capaz de reducir los niveles de colesterol en sangre. En este estudio participaron personas que bebían 250 mililitros de té de grosella negra al día durante ocho semanas. Los investigadores determinaron que esta población experimentó una reducción significativa en sus niveles de colesterol LDL.