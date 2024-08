Las Leonas cuentan con todas las armas para jugar el partido perfecto y conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos

“Con una defensa feroz desde las 25 yardas para no conceder córners cortos”, así sería el planteo ideal de Becerra. “Porque en eso Yibbi Jansen es letal, buscando prevalecer en la posesión, en el control y circulación de la bocha, sin apresurarse”, agregó. Efectividad en el círculo contrario es lo que se necesita. “En este Juego Olímpico, demostraron que sí pueden hacerlo y les vimos un hockey muy fluido”, analizó el ex DT de Tucumán Rugby, club en el se formó La Leona tucumana Victoria Sauze Valdez. “Las Leonas, con excelentes individuales, están progresando hacia un juego más de asociaciones y no tan individualista”, reflexionó Becerra.