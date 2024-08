Polémica defensa de Daniel Vila a Sebastián Villa: "No cometió un homicidio; sólo una agresión verbal"

Villa lleva disputados cuatros partidos en la Liga Profesional y ya aportó un gol en un equipo que, pese a la caída en el duelo contra Atlético el último domingo, cambió su cara respecto a lo que había mostrado en la primera mitad del año y aspira a lograr el objetiv prioritario de seguir jugando en la elite del fútbol argentino. “Si no tiene prisión perpetua, tiene que trabajar, y trabaja de lo que sabe hacer que es jugar al fútbol. Entonces, yo creo que no se le puede negar a nadie, como siempre digo, una segunda oportunidad. Toda persona necesita poder reinsertarse en la vida porque el castigo, de última, tiende a eso, a la reinsertación social. Pero a nadie se le puede negar el derecho a trabajar”, afirmó Vila. “Cualquiera se puede equivocar; y no estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de una agresión verbal y estamos hablando de agresiones libres. Entonces, no es un homicidio, no es un parricidio”, sentenció.