Lizy Tagliani es mamá: confirmó que obtuvo la custodia de un niño

Los deseos de Lizy Tagliani de ser madre

El año pasado, en la celebración de cumpleaños de Lizy Tagliani en Urbana Play, la presentadora habló sobre su proceso de adopción. "No es que quiero ser mamá, quiero darle algo a alguna criatura, transmitirle todo lo que de niña se me dio a mí. Después, que me diga Lizy, tía, prima, me da igual. Si me dice mamá va a ser emocionante y va a ser lo más lindo que me pase, pero si no, no importa. No voy a estar quemándole la cabeza con 'decime mamá'", había relatado Lizy.