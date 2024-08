El “lunes negro” generó la disparada del riesgo país

Fluctuante

En medio de la jornada denominada “lunes negro”, el dólar oficial se ofreció a $ 914 para la compra y $ 954 para la venta en las pantallas del Banco Nación, subiendo $0,50 en relación al cierre del viernes. Producto de las percepciones que se cobran sobre el tipo de cambio antes mencionado, el dólar tarjeta se situó en $ 1526,40. Ayer, el Banco Central (BCRA) vendió U$S 24 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma U$S 16.928 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales se recomponen y se ubican en U$S 28.193 millones.