La escalada de accidentes en las rutas

Hace dos semanas, el técnico en Seguridad Vial, a propósito de las rutas colapsadas en el Sur, decía que “el problema no es la cantidad de vehículos sino la forma anárquica en que se conduce. Y en ese sentido sorprende la falta de capacitación”. La pregunta que hay que hacerse, entonces, es averiguar por qué se da esta situación. Decir que se trata de una cuestión cultural irremediable no ayuda a resolver el problema. Hay que recordar que hace pocos meses la subdirectora del Hospital Padilla, ante una pregunta de una periodista de LA GACETA acerca de si habían disminuido los accidentes con los controles de alcoholemia, contestó que no. En nuestra producción de ayer un vecino del Sur contó que los fines de semana los jóvenes de las distintas ciudades viajan de un lado a otro por las rutas oscuras y vuelven cansados entre las 5 y las 7 de la mañana, que es cuando se producen muchos accidentes.