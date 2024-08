Las Leonas esperan a Países Bajos tras una victoria agónica ante Alemania, pero energizante

Un papá que sabe más que otros de los que estaban alrededor del estadio francés: ex rugbier múltiple campeón con Tucumán Rugby, la Selección tucumana y ex Puma también. Sauze sabe claramente quiénes son los que se merecen ese especie de himno consagratorio. “Me hace acordar al equipo de Scaloni”, contó Lanati. “Recordaron que cuando se trabaja en equipo los resultados llegan. Hay que saber que en la Argentina no sólo tenemos al Papa, a Messi a Maradona y a tantos hombres. Ahora sí tenemos más presente al trabajo en equipo y esta no es la excepción con Las Leonas”, agregó Lanati. “Tengo la gran esperanza que el país, que muchas veces no ha tenido esos ejemplos, lo tome como tal y siga adelante porque son muchos años de desencuentro”, reflexionó.