Facundo Rotondo mostró su alegría por el podio en el Turismo Nacional: "Estaba convencido"

Rotondo quedó a muy poco de superar a su colega Antolín. No obstante, explicó que eso representaba un riesgo significativo ya que su auto no tenía tanta potencia como el Peugeot 208 del mendocino. “Cuando fue el primer entrenamiento habíamos funcionado bien; sólo había que pulir un par de detalles. Este es un circuito que no se corre hace mucho tiempo, entonces el primero es medio engañoso. El viernes quedamos atrás, pero el sábado nos adelantamos un poco más. Al momento de correr la serie sabíamos que estabámos firmes”, aseguró antes de brindar más detalles sobre el mano a mano con Antolín. “Fue clave hacer una buena largada. Habíamos planeado avanzar si se podía, pero siempre con un cierto recaudo. La carrera se fue dando así y después de la última vuelta fuimos a fondo para ver si llegaba a pasarlo. Tal vez sí, pero era un riesgo que no estaba en condición de asumirlo. Ya venía con el auto medio cansado”.