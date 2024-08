En alerta frente al fuego

Se trata del siniestro por el fuego más fuerte de los últimos años en el área vallista, que hasta este fin de semana había afectado 10.500 hectáreas. Ante las cámaras de LGPlay, los pobladores recordaban una quema de otro tiempo, pero no con la intensidad y gravedad de esta, a tal punto que no saben cómo van a ocuparse de sus animales desde ahora hasta comienzos de noviembre, que es el tiempo de la seca y de alto riesgo de fuego en nuestra provincia. Una señora de más arriba del pinar de los Ciervos que dijo tener más de 300 ovejas expresó su angustia porque no se veía dónde iban a llevar a pastar su rebaño. Probablemente haya una dimensión más concreta hoy, puesto que personal de la Secretaría de Economía y Producción hizo un relevamiento de pequeños productores damnificados y en principio se llevaron unas 250 bolsas de alimentos para ovinos y bovinos. La distribución se hizo en los camiones de la municipalidad tafinista y se anticipó que se enviará más alimento dese hoy, lunes, teniendo en cuenta las condiciones. Lo difícil de este operativo de ayuda está en la alta montaña, donde sigue el fuego y donde se quemaron algunas casas y donde hubo riesgo para los animales, según se pudo ver en videos que hicieron lugareños. Se sabe que el Gobernador recorrió el viernes en helicóptero el área de San José de Chasquivil y Ancajuli, de modo de acelerar la preocupación oficial para ayudar ante la emergencia. También, se sabe, hubo ayuda de la Nación con el envío de recursos para aportar en esta grave situación.