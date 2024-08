Santiago Motorizado: “‘Súper Terror’ fue premonitorio”

- Ah, sí… vivimos con tuiter, irónico y sarcástico. Pero la ironía está en riesgo, se perdió eso que tenía, el espíritu de discutir, ahora todo es insulto, peleas que antes no existían, en la balanza final creo que sería feliz si Musk (Elon) la termina chocando. Con “Súper Terror” la gente lo tomó como un álbum premonitorio. Las letras encajan con la realidad, con este momento, donde aparece una figura como Milei (Javier) que nace del odio, de esa exageración, de los absolutos, esa locura que impera en el mundo, los Trump, los Bolsonaros. Me ponen triste los comedores a los que no llega la comida, me pone mal. El gobierno anterior hizo muy mal las cosas, pero este lo lleva al extremo cuando se piensa tanto la macro. Hay muchas cosas para hablar, esto de burlarse de las minorías, hacer chistes homofóbicos, visitar los genocidas en la cárcel, me parece un delirio.