Festival Gerardo Vallejo: los cineastas debaten entre las películas en el cine o en streaming

Experiencias distintas

“La verdad no tengo una opinión demasiado formada. Hoy siento y creo que ir a la sala y ver un filme en streaming son experiencias muy diferentes. A mí siempre me gusta lo colectivo, lo comunitario, reunirse a participar de una experiencia en un espacio dispuesto para que la imagen y el sonido constituyan comunidad de creyentes”, responde el director Pedro Ponce Uda, autor de “Yakumán” (foto), que compite en el festival. “Me cuesta ver streaming porque me distraigo. Mi ‘peli’, luego de verla en sala, me di cuenta que tiene cosas que se pierden un montón si la ves en tu casa, inclusive desde cuestiones de índole técnica”, añade.