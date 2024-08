Cartas de lectores: Venezuela

Apoyo totalmente el repudio internacional de las elecciones fraudulentas al pueblo venezolano. Estaban a puertas de un cambio histórico frente a la tiranía chavista que ha llevado al país a una crisis económica desde 1999 hasta el presente, que manipularon todo, demorando los resultados. Me alegro mucho de que Argentina y gran parte del mundo hayan rechazado a Nicolás Maduro Moros como el nuevo gobernante del país caribeño. Por otro lado, los regímenes comunistas de China ,Cuba, Nicaragua, Bolivia, y Rusia, que también son violadores de los derechos humanos, y la República Islámica de Irán, han apoyado a Maduro ante el bloqueo de la Unión Europea y de Estados Unidos. Maduro se ha reído del pueblo venezolano, se ha reído de la democracia y se convirtió en un tirano que justifica su accionar. Está demostrado que a todos los opositores los ha destruido y muchos tuvieron que pedir asilo. Basta de opresión; desde mi carta me solidarizo con todos los hermanos/as venezolanas que viven en Tucumán, Argentina y en otras partes del mundo; esos 8 millones de migrantes que tuvieron que dejar sus tierras por la dictadura de estos déspotas que se han perpetrado en el poder con su llamada Revolución contra el poder del pueblo. Tengo esperanza de que el mundo no va a dejar que esta vez se queden con lo que les pertenece a los venezolanos: la democracia y la libertad para poder votar con transparencia.