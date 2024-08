Roberto Pettinato rescata la psicodelia y la experimentación de Sumo

- Cuando uno va a ver a Ringo (Starr) sabe que va a tocar “Submarino amarillo”, pero estás viendo a un beatle vivo, fue uno de ellos. Conmigo estás viendo un pedazo de Sumo. Alguien me dijo que mantengo ese espíritu, y es lo mejor que me podían haber dicho. Venís a ver algo muy parecido a lo que era. Estuve siete años ahí. No imito ni pongo la voz de Luca Prodan, pero sí rescaté todos esos elementos que tenía Sumo. Mi show guarda esa psicodelia y locura atómica que tenía el grupo. Rescato la experimentación, los solos largos y todo lo bueno que hoy por hoy, en un mundo de cancioncitas, no sucede más. Vos veías en el escenario a un pelado y atrás de él siempre un mameluco naranja y una barba. Era yo. Y después siempre me decía por qué no cantar y me respondía: no, porque querés imitar a Luca. Hasta que me di cuenta que tenía que cantar los temas como siempre. Este es un viaje al corazón de la primera época de Sumo, antes de la prolijidad de los discos, cuando la música emanaba potencia y personalidad, y era lo principal.