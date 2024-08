Centro Cívico: cuando las improvisaciones son recurrentes, el fracaso es inevitable

Para que un plan director sea fructífero y exitoso debe cumplir tres premisas básicas: ser cualitativo, objetivo y atemporal. Es cualitativo (no cuantitativo) porque tiende a solucionar de forma permanente endémicos problemas en todos los ámbitos ya sean: sociales, culturales, productivos, educativos, sanitarios, etc. Es objetivo (no subjetivo) porque para lograrlo se busca un fin general abarcativo y no un fin particular y restringido. Es atemporal porque es a largo plazo, pero siempre siguiendo secuencias debidamente articuladas de las distintas acciones que se van ejecutando de acuerdo con prioridades establecidas mediante un diagnóstico previamente instituido.