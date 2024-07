El emotivo mensaje de Lionel Messi para felicitar a “Maligno” por el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024

“Es una locura. Era un griterío en la casa, yo estaba sola en el jardín. No puedo ver las competencias porque me pongo muy nerviosa. Me entero que estaba en el podio y después me dicen que era la única medalla de Argentina. Se lo merece por todo el esfuerzo, de años de entrenamiento, de lesiones, se rompe los huesos y él sigue”, dijo la mujer en diálogo con Laa Voz del Interior. “Él confía en lo que hace, mucho sacrificio para llegar hasta allá. Le decíamos que llegó, porque cuando estaba acá nos decía que quería estar en París. Ahora tiene todo el año con muchas competencias, poniendo sus metas para el Mundial y sumar puntos para los próximos juegos. Hay ‘Maligno’ para rato”, añadió.