Falleció Héctor Hugo Assaff, el dirigente que dejó su huella en Villa Mitre de Tafí Viejo

El ex dirigente también tuvo una vida ligada a la política provincial. “En 1977, siendo presidente, viví como exiliado en Santa Cruz de la Sierra con mi hermano Antonio. Yo era secretario general del Partido Comunista. Recién regresé en 1982, cuando estaba cerca de retornar la democracia. En 1983 fui elegido concejal de mi partido. El presidente Raúl Alfonsín me invitó a la Casa Rosada para recibir al Rey Juan Carlos de España. Con él hablamos un buen rato. También Alfonsín vino a Tafí Viejo”, contaba. “Sentí que los clubes eran el único lugar en el que la política no desune. Por lo contrario, agrupa más allá de la edad, la calidad económica y cómo te vestís. Esa manera en la que el pueblo se quiere entre sí solamente existe en los clubes de barrio. Por eso hay que cuidarlos, son lo más puro que hay”, reconocía.