“No hay sueños imposibles” se llama el documental de un estudiante de la UNT premiado en España

“Lo que me inspiró a hablar del tema de los sueños es mi propia historia. En un momento me di cuenta de que si mi vida fuera una película, no me gustaría verla, ni me enorgullecería”, expresa Álvaro. Es que siente que, desde que salió de la secundaria, hizo todo por inercia. Él lo explica así: “me fui de un lugar donde me maltrataban para ir a otro en el que era peor. Fue mucho sometimiento, disciplina y violencia. Al poco tiempo ya estaba entrando en depresión por hacer algo que no me gustaba”, se sincera.