Caso Loan: levantaron el secreto de sumario y citaron a declarar a los fiscales correntinos

El lunes no fue un día normal en Goya. Después de las declaraciones testimoniales que estuvieron bajo el secreto del sumario, la magistrada Pozzer Penzo resolvió la cuestión pendiente relacionada con el intento de la provincia de Corrientes de acceder al expediente y determinó que no podría actuar como querellante en el caso. La jueza también ordenó al fiscal de Estado, Horacio David Ortega, que entregue toda la información que había presentado para apoyar su solicitud de querellante, aunque no podrá ser parte de la causa.